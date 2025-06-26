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Трамп запросил увеличение оборонного бюджета США на 13%

Пентагон: Трамп запросил у конгресса $1,01 трлн на оборонный бюджет
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Американский президент Дональд Трамп запросил у конгресса США порядка $1,01 трлн на оборонный бюджет в 2026 финансовом году. Об этом заявила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.

«Запрос президента на национальный оборонный бюджет на 2026 финансовый год составил $1,01 трлн, что на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года», — сказала спецпредставитель.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о планах изменить схему размещения американских военных контингентов в мире с целью усилить защиту границы США с Мексикой и увеличить присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

В апреле Трамп сообщил, что его администрация подготовила оборонный бюджет общим объемом приблизительно $1 трлн. Американский лидер заявил, что больше денег на содержание армии ранее не выделял никто. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок предположил, на что могут пойти эти деньги.

Ранее СМИ узнали о страхе Европы из-за России и США.

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