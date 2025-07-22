Американских военных высмеяли за технологию 2022 года

Американские военные впервые произвели сброс ручной гранаты с квадрокоптера, сообщил Telegram-канал «Осведомитель», высмеяв технологию 2022 года, применявшуюся в начале специальной военной операции на Украине.

По данным Telegram-канала, военнослужащие 173-й воздушно-десантной бригады и 7-го армейского учебного командования ВС США впервые в истории американской армии сбросили ручную гранату с квадрокоптера Skydio X10D.

«ВС США открыли для себя неизвестные технологии прямиком из 2022 года. <...> Технолоджия», — пишет автор канала, намекая на популярный мем.

До этого российские военнослужащие перехватили украинский FPV-дрон с оптоволоконным управлением, устроив засаду и обесточив его кабель.

На кадрах видео видно, как двое бойцов, укрывшись в лесу, пропускают мимо себя летящий беспилотник. Убедившись, что дрон улетел дальше, они выскочили на предполагаемый маршрут его движения и нашли проложенный кабель.

Один из военных с помощью медицинских ножниц перерезал оптоволоконную нить. Спустя несколько секунд аппарат потерял управление, упал и взорвался.

Ранее российский ефрейтор отвлек дрон ВСУ на себя, чтобы дать спастись раненым сослуживцам.