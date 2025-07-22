Президент Украины Владимир Зеленский не сможет запугать Венгрию своими угрозами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит представитель правительства Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский снова пригрозил Венгрии. Мы воспринимаем это всерьез, но не боимся Владимира Зеленского... Мы должны стоять на своем, это важно для будущего Венгрии», — отметил Орбан.

Премьер-министр также подчеркнул, что пока он защищает интересы Венгрии, венгерские деньги и суверенитет не будут переданы Украине.

«О членстве Украины в ЕС или финансовой поддержке не может быть и речи», — добавил он.

17 июля Орбан заявил о том, что, прежде чем выстраивать отношения с Киевом, Европа должна понять, что вообще из себя представляет Украина.

По его словам, первостепенной задачей является заключение мирного соглашения, а затем необходимо установить долгосрочные соглашения с Россией и наладить партнерство с Украиной.

После этого представитель МИД Украины Георгий Тихий обратился к системе искусственного интеллекта Grok для того, чтобы разъяснить премьеру Венгрии «что такое Украина».

Ранее в Венгрии заявили, что не откажутся от российских нефти и газа.