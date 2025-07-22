Политик обвинил МИД Франции в безумии из-за санкций против России

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил на своей странице в соцсети X, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро демонстрирует признаки «чистого безумия» из-за своего отношения к санкциям против России.

«Министр иностранных дел (президента Франции Эммануэля. — «Газета.Ru») Макрона Жан-Ноэль Барро объявил, что «хочет истощить российскую экономику»... «19-м пакетом санкций», хотя ЕС объявил о 18-м только в прошлую пятницу! Четыре дня назад», — написал он.

Он назвал такие действия признаком чистого безумия — повторять одно и то же снова и снова, ожидая иного результата.

22 июля Барро сообщил о разработке нового пакета санкций против России. По словам министра, речь идет об ограничительных мерах на уровне ЕС, а не конкретно Франции, поскольку экономический вес всех стран объединения позволит осуществлять попытки давления на Москву в координации с США. Глава МИД подчеркнул, что рассчитывает на быстрое принятие нового пакета.

Ранее в новых санкциях увидели попытку ЕС «поссорить» Россию с Китаем.