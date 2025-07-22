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Политолог объяснил, почему экс-сотрудники спецслужб Украины бегут в Испанию

Политолог Скачко: силовики Украины переезжают в Испанию из-за щадящих законов
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Бывшие украинские силовики переезжают на постоянное место жительства в Испанию из-за лояльных законов. Такое мнение в интервью aif.ru высказал политолог Владимир Скачко, комментируя новость о том, что в бассейне испанского жилого комплекса нашли бывшего сотрудника МВД Украины.

«Тот факт, что огромное количество людей — не только украинцев, а вообще — уезжают в Испанию, и там пытаются всячески легализоваться, говорит о том, что в Испании, наверное, есть для этого щадящее и привлекательное законодательство», — отметил эксперт.

Он допустил, что с Грушевским могли расправиться из-за того, что он владел слишком большим количеством информации.

Как сообщили накануне в министерстве иностранных дел (МИД) Украины, в Испании нашли мертвым бывшего чиновника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД страны Игоря Грушевского.

По данным ведомства, мужчина утонул в бассейне жилого комплекса Cala Alta в Вильяхойосе. Другие подробности инцидента неизвестны.

Ранее в ДНР заочно осудили наемника ВСУ из Испании.

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