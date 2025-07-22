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В США рассказали о выгоде для России от решения Трампа

NI: Россия может заполнить нишу USAID после его упразднения по решению Трампа
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Evelyn Hockstein/Reuters

Россия может заполнить нишу Агентства США по международному развитию (USAID) после его упразднения по решению президента США Дональда Трампа. Об этом написал старший научный сотрудник по стратегическим коммуникациям Американского совета по внешней политике Томас Кент в своей статье для The National Interest (NI).

По его словам, раз международный авторитет Соединенных Штатов «падает», Российской Федерации выпала возможность укрепить собственный авторитет.

Эксперт считает, что Россия сможет извлечь выгоду, если расширит помощь странам Африки и Глобального Юга. Кент напомнил, что сегодня Россотрудничество углубляет свою работу в странах Африки, включая Анголу, Мали и Алжир.

В начале июля украинские СМИ писали, что программы Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, переданные под управление Госдепартамента, рискуют быть прекращены уже в этом году.

Ранее сообщалось, что США сожгут сотни тонн печенья для детей Пакистана и Афганистана в связи с ликвидацией USAID.

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