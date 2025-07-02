Программы USAID по Украине могут быть свернуты до конца года

Kyiv Post: программы USAID по Украине могут быть прекращены в этом году

Программы Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, переданные под управление Госдепартамента, рискуют быть прекращены уже в этом году. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на бывших сотрудников агентства.

После заявления госсекретаря Марко Рубио о прекращении USAID администрирования программ иностранной помощи, украинские проекты в сфере здравоохранения, энергетики и кибербезопасности столкнулись с организационными трудностями. По данным источников, Госдеп не имеет необходимых правовых механизмов для управления этими инициативами.

«Многие исполнители программ уже обанкротились. Будет удивительно, если эти контракты продержатся до конца года», — отметил бывший чиновник USAID.

Марко Рубио сообщал, что USAID с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.

В июне сообщалось, что к 30 сентября Вашингтон планирует ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID). Процесс ликвидации зарубежных представительств USAID затронет сотни сотрудников, включая работников дипломатических служб, подрядчиков и местный персонал.

Ранее сообщалось, что США могут закрыть проекты по расследованию военных преступлений на Украине.