На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Программы USAID по Украине могут быть свернуты до конца года

Kyiv Post: программы USAID по Украине могут быть прекращены в этом году
true
true
true
close
Cheryl Ravelo/Reuters

Программы Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, переданные под управление Госдепартамента, рискуют быть прекращены уже в этом году. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на бывших сотрудников агентства.

После заявления госсекретаря Марко Рубио о прекращении USAID администрирования программ иностранной помощи, украинские проекты в сфере здравоохранения, энергетики и кибербезопасности столкнулись с организационными трудностями. По данным источников, Госдеп не имеет необходимых правовых механизмов для управления этими инициативами.

«Многие исполнители программ уже обанкротились. Будет удивительно, если эти контракты продержатся до конца года», — отметил бывший чиновник USAID.

Марко Рубио сообщал, что USAID с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.

В июне сообщалось, что к 30 сентября Вашингтон планирует ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID). Процесс ликвидации зарубежных представительств USAID затронет сотни сотрудников, включая работников дипломатических служб, подрядчиков и местный персонал.

Ранее сообщалось, что США могут закрыть проекты по расследованию военных преступлений на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами