Экс-советник Хилл: Трамп может разрушить США, как это сделал Ельцин с СССР

Президент США Дональд Трамп может разрушить свою страну подобно тому, как Борис Ельцин внес свою лепту в развал СССР. Такое мнение высказала бывший заместитель помощника американского президента и старший директор по делам Европы и России в Совете национальной безопасности Фиона Хилл в интервью для The New York Times (NYT).

«Трамп разрушает США точно так же, как Ельцин разрушал Советский Союз», — сказала Хилл.

Она добавила, что политика администрации Трампа создает ощущение действия, однако в действительности проводимые ею реформы ничего не исправляют, а в некоторых случаях имеют скорее разрушительный характер.

Хилл выразила мнение, что популизм в данном случае должен предлагать быстрые решения для чрезвычайно сложных проблем.

В апреле прошлого года Хилл заявляла, что Трамп во время своего первого президентского срока был уверен, что Украина должна быть частью России.

Ранее стало известно, что Ельцин просил Клинтона «отдать Европу России».