Стало известно, что Ельцин просил Клинтона «отдать Европу России»

Первый российский президент Борис Ельцин в разговоре со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1999 году просил оставить заботы о европейской безопасности Москве. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на новую книгу историка из Потсдамского университета Бастиана Маттео Скианны.

Согласно публикации, работа специалиста посвящена истории немецкой политики в отношении РФ с 1990 года. При написании книги Скианна использовал ранее недоступные архивные документы, например, отчеты посольства ФРГ в Москве, стратегические документы из канцелярии и протоколы переговоров бывшего канцлера Германии Гельмута Коля с преемником Герхардом Шредером и Клинтоном. В том числе Скианна приводит фрагмент беседы российского и американского президентов.

«У меня есть просьба. Просто отдать Европу России. США не в Европе. Европейцы должны заботиться о Европе. А Россия наполовину европейская и наполовину азиатская», — цитирует Ельцина историк.

Клинтон на это отвечает, что европейским странам не понравится такое развитие событий. Российский лидер соглашается, что это придется по душе не всем, но все равно выражает готовность «взять Европу и обеспечить ее безопасность», при этом он не возражает, если об остальных государствах позаботятся США. В конце беседы Ельцин якобы говорит: «Билл, я серьезно».

Это не первые раз, когда СМИ пишут о содержании бесед двух политиков. Прошлым летом американские исследователи опубликовали стенограмму телефонного разговора Клинтона и Ельцина во время бомбардировок Югославии. Последний тогда обвинил США в большой ошибке и огромной гуманитарной катастрофе. Он также признавался, что в России многие требуют послать войска и вмешаться и все больше настроены против американцев.

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