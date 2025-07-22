Сенатор Андрей Климов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал решение Таллина ликвидировать Центр русской культуры. По его мнению, Эстония продолжает поддерживать русофобскую агонию ряда стран Евросоюза и НАТО. Однако на деле государство наказывает само себя, подчеркнул парламентарий.

«Решения депутатов Таллинского горсобрания по Центру русской культуры — мракобесие. Переименование учреждения и его передача под управление арт-центра — абсолютно глупый шаг, в котором отсутствует здравый смысл», — сказал Климов.

Он добавил, что действия эстонских властей красноречиво говорят об их отношении к собственному населению, немалая часть которого говорит на русском языке.

Как сообщают эстонские СМИ, депутаты Таллинского горсобрания утвердили переименование Центра русской культуры в культурный центр «Мере».

Уточняется, что власти эстонской столицы передадут его под управление арт-центру «Котел культуры», а это фактически означает ликвидацию учреждения.

Здание Центра русской культуры в стиле сталинского ампира с элементами неоклассицизма является памятником архитектуры. Оно было построено по проекту архитектора Александра Кузнецова в 1951–1954 годах. В нем располагался Дом офицеров Балтийского флота.

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