В Таллине одобрили ликвидацию Центра русской культуры

Депутаты Таллинского горсобрания утвердили переименование Центра русской культуры в культурный центр «Мере». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эстонскую газету Postimees.

Как уточняет издание, власти эстонской столицы передадут его под управление арт-центру «Котел культуры», а это фактически означает ликвидацию учреждения.

Здание Центра русской культуры в стиле сталинского ампира с элементами неоклассицизма является памятником архитектуры. Оно было построено по проекту архитектора Александра Кузнецова в 1951–1954 годах. В нем располагался Дом офицеров Балтийского флота.

Главы творческих коллективов в Центре русской культуры (ЦРК) в Таллине ранее обратились к властям столицы с заявлением о необходимости сохранить организацию. По их словам, уничтожение центра приведет к потере важного «очага культуры, что неизбежно приведет к маргинализации общества».

Отмечается, что таллинские власти так и не не встретились с представителями творческих коллективов Эстонии.

Ранее МИД РФ направил ноту Эстонии из-за осквернения памятника советскому воину-освободителю в Таллине.