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Политолог объяснил смелость Эстонии в вопросе антироссийских санкций

Политолог Мезюхо: Эстония меньше всех пострадает от новых антироссийских санкций
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Ints Kalnins/Reuters

Эстония, несмотря на невысокий вес в Европейском союзе, хочет находиться в авангарде санкционного движения, тем более, страна меньше всех рискует от принятия новых ограничений в отношении РФ. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Иван Мезюхо, комментируя угрозы Таллина заблокировать новый пакет антироссийских рестрикций, если он не будет достаточно жестким.

«Я думаю, что в данном случае сегодня, пусть и в небольшом количестве, но в ЕС есть голоса разума, которые говорят о том, что подобные ограничительные меры в конце концов аукнутся для объединенной Европы», — сказал эксперт.

Он напомнил, что Европа сама не раз нарушала санкции, введенные против России. Особенно это касается газа. Страны ЕС, отказавшись от голубого топлива, покупали его через подставные схемы.

9 июля стало известно, что Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против России, если он не будет включать снижение верхнего предела цен на нефть из РФ.

Как заявил глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна, установление более низкого потолка цен на энергоресурсы из России должно стать самым сильным элементом нового пакета санкций.

Ранее Фицо раскрыл, при каких условиях Словакия поддержит санкции против России.

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