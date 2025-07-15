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Лавров обвинил НАТО в использовании Украины в качестве «наконечника» против России

Лавров: страны НАТО споткнулись на Украине, но делают вид, что идут до конца
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Страны НАТО «споткнулись» на Украине, но продолжают использовать ее в качестве «наконечника» против России, делая вид, что доведут дело до конца. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) в китайском Тяньцзине, передает РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что весь процесс отражает агрессивное продвижение Североатлантического альянса на Восток.

«Они хотели поглотить Украину, споткнулись, но продолжают делать вид, что обязательно доведут дело до конца. А параллельно с тем, как они используют Украину в качестве наконечника своих ударов против России, хотя и все менее и менее заметных, параллельно они продвигаются и на Восток», — сказал министр.

Глава МИД РФ считает, что государства НАТО стремятся продвигать свою военную инфраструктуру на Дальний Восток, в регион Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной Азии и делают это в таких опасных формах, как передача Филиппинам ракет в средней и меньшей дальности.

В отличие от НАТО, Россия, Китай и другие союзники продвигают конструктивные альтернативы по созданию архитектуры евразийской безопасности, открытой и равноправной, резюмировал Лавров.

14 июля президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров ответил известной пословицей авторам санкционных войн.

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