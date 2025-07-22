Лавров положительно отозвался о политике Трампа

Лавров надеется, что на подход Трампа к диалогу с РФ обратят внимание в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что разумный подход администрации президента США Дональда Трампа, в частности их готовность к диалогу с РФ, не останется незамеченным в Европе. Соответствующий комментарий дипломат сделал на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш, передает РИА Новости.

Министр рассчитывает, что это произойдет, несмотря на все нынешние дискуссии в Европе о том, что необходимо продолжать вооружать Украину за счет европейских налогоплательщиков.

Также Лавров заявил, что во времена, «когда Европа остервенела», ряд европейских стран являются частью «международного оборзения» по отношению к России. По мнению министра, европейские политики всячески «заводят» свои народы, внушают им, что Россия является врагом, экзистенциальной угрозой и вот-вот нападет на Европу.

Ранее глава МИД России ответил известной пословицей авторам санкционных войн.