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Лавров оценил каламбуром отношение европейских стран к России

Лавров назвал «международным оборзением» отношение Европы к России
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Евгений Биятов/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал каламбуром отношение к РФ европейских стран. Соответствующий комментарий дипломат сделал на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш, передает ТАСС.

По словам Лаврова, во времена, «когда Европа остервенела», ряд европейских стран являются частью «международного оборзения» по отношению к России.

Министр утверждает, что европейские политики всячески «заводят» свои народы, внушают им в духе «геббельсовской пропаганды», что Россия является врагом, экзистенциальной угрозой и вот-вот нападет на Европу.

Лавров считает, что власти стран Европы пытаются отвлечь общественность от социальных проблем, неудач в экономике, отвлечь от процесса деиндустриализации, который можно заметить в том числе и в Германии, поэтому они призывают направить все средства исключительно на милитаризацию Европы.

15 июля Лавров заявлял, что страны НАТО «споткнулись» на Украине, но продолжают использовать ее в качестве «наконечника» против России, делая вид, что доведут дело до конца. Дипломат обратил внимание на то, что весь процесс отражает агрессивное продвижение Североатлантического альянса на Восток.

Ранее глава МИД России ответил известной пословицей авторам санкционных войн.

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