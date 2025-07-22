Грузия передала Азербайджану участок в Тбилиси под посольство

Грузия выделила Азербайджану территорию в Тбилиси для строительства посольства

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал распоряжение о выделении Азербайджану участка земли в Тбилиси для строительства посольства.

В грузинской столице 18 июля был подписан договор о передаче 69 квадратных километров земли соседней республике в аренду на 49 лет без взимания платы. О документе СМИ сообщили спустя несколько дней.

18 июля сообщалось, что Европейский союз (ЕС) может приостановить для Грузии действие безвизового режима, если республика до конца августа не выполнит рекомендации объединения.

До этого издание Politico сообщило, что дипломаты Евросоюза обсудят отмену безвизового режима с Грузией в знак несогласия с подавлением властями протестов.

Недавно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе охарактеризовал проходящие в Тбилиси ежедневные антиправительственные протесты как искусственные и выразил уверенность, что они финансируются извне.

Ранее в Польше не поддержали отмену безвизового режима с ЕС для Грузии.