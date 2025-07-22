Поляков призвали покинуть Россию

Министерство иностранных дел (МИД) Польши порекомендовало своим гражданам, которые находятся на территории России, покинуть страну. Заявление опубликовано на сайте польского внешнеполитического ведомства.

«Рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, за исключением случаев, когда их личные, семейные или профессиональные обстоятельства требуют от них остаться в стране», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что из-за продолжающегося сокращения численности польского дипломатического и консульского персонала в РФ возможности оказания помощи гражданам Польши становятся все более ограниченными. Представители министерства обратили внимание, что отсутствие регистрации поездки в страну в системе Odyseusz затруднит консульское вмешательство в кризисных ситуациях.

В МИД подчеркнули, что граждане Польши, имеющие также российское гражданство, рассматриваются в соответствии с законами РФ.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш счел слова главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича о возможной войне с Россией и Китаем в 2027 году «сигналом» и подтверждением актуальности «вопроса безопасности».

Ранее в Польше захотели проверить депутатов на трезвость.