В Польше захотели проверить депутатов на трезвость

Председатель сейма (парламента) Польши Шимон Холовня подготовил законопроект, согласно которому депутатов можно будет проверять на трезвость прямо во время заседаний. Об этом он сам рассказал в беседе с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

«Я подготовил проект, касающийся возможности проверки депутатов алкоматом... во время заседания», — рассказал Холовня.

Он добавил, что неоднократно подозревал депутатов в том, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения на заседаниях сейма. Он подчеркнул, что это не случается часто, однако необходимо иметь инструмент для вмешательства.

Холовня уточнил, что в ближайшее время внесет законопроект на рассмотрение президиума сейма. Он не исключил, что среди депутатов могут возникнуть разногласия, поскольку речь идет о депутатской неприкосновенности, и это может стать инструментом политической борьбы. При этом спикер указал на то, что распитие спиртного на территории парламентского комплекса недопустимо, поскольку человек, участвующий в принятии решений о судьбах людей, должен быть трезв.

«Это не является каким-то чрезвычайным требованием», — заключил Шимон Холовня.

До этого стала известна дата присяги избранного президента Польши Кароля Навроцкого. Церемония назначена на 6 августа на 10 часов по местному времени (11:00 мск).

Навроцкий участвовал в выборах от партии «Право и справедливость». По итогам второго тура он набрал 50,89% голосов, а его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%.

Ранее сообщалось, что Польша может остановить поддержку Киева после победы Навроцкого.