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В Польше захотели проверить депутатов на трезвость

Спикер сейма Польши подготовил законопроект о проверке депутатов на трезвость
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Czarek Sokolowski/AP

Председатель сейма (парламента) Польши Шимон Холовня подготовил законопроект, согласно которому депутатов можно будет проверять на трезвость прямо во время заседаний. Об этом он сам рассказал в беседе с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

«Я подготовил проект, касающийся возможности проверки депутатов алкоматом... во время заседания», — рассказал Холовня.

Он добавил, что неоднократно подозревал депутатов в том, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения на заседаниях сейма. Он подчеркнул, что это не случается часто, однако необходимо иметь инструмент для вмешательства.

Холовня уточнил, что в ближайшее время внесет законопроект на рассмотрение президиума сейма. Он не исключил, что среди депутатов могут возникнуть разногласия, поскольку речь идет о депутатской неприкосновенности, и это может стать инструментом политической борьбы. При этом спикер указал на то, что распитие спиртного на территории парламентского комплекса недопустимо, поскольку человек, участвующий в принятии решений о судьбах людей, должен быть трезв.

«Это не является каким-то чрезвычайным требованием», — заключил Шимон Холовня.

До этого стала известна дата присяги избранного президента Польши Кароля Навроцкого. Церемония назначена на 6 августа на 10 часов по местному времени (11:00 мск).

Навроцкий участвовал в выборах от партии «Право и справедливость». По итогам второго тура он набрал 50,89% голосов, а его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%.

Ранее сообщалось, что Польша может остановить поддержку Киева после победы Навроцкого.

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