На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где сейчас находятся родители Сырского

SHOT: главком ВСУ Сырский отправил родителей на лечение в Москву
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отправил родителей на лечение и реабилитацию в Московский регион. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Известно, что с апреля этого года отец украинского военачальника 86-летний Станислав Сырский борется с заболеванием головного мозга, которое обострилось после перенесенного коронавируса. Сначала отец генерала лечился во Владимире, где и жила семья, однако там врачи не смогли ему помочь. Поэтому Сырский принял решение отправить родителей в Москву.

По данным SHOT, Сырский-старший лежит в отдельной палате, его сопровождает супруга. Месяц лечения отца в столичной клинике обходится главкому ВСУ в 1 млн рублей.

Уточняется, что в последнее время отношения генерала с родителями ухудшились из-за СВО и разных позиций относительно спецоперации. SHOT сообщает, что семья главкома ВСУ занимает пророссийскую позицию, его родители регулярно участвовали в шествии «Бессмертного полка».

До этого пасынок Сырского заявил, что тот плохо говорит по-украински, несмотря на занятия с репетиторами. По словам Ивана, главком ВСУ в основном использует в своей речи русский язык.

Пасынок Сырского отметил, что для него мова — это заново выученный чужой язык. Он подчеркнул, что у Сырского никогда не было никаких проукраинских взглядов. Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить, и с огромным трудом, добавил Иван.

Ранее Иван Сырский рассказал об угрозах в свой адрес за пророссийскую позицию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами