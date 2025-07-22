Стало известно, где сейчас находятся родители Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отправил родителей на лечение и реабилитацию в Московский регион. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Известно, что с апреля этого года отец украинского военачальника 86-летний Станислав Сырский борется с заболеванием головного мозга, которое обострилось после перенесенного коронавируса. Сначала отец генерала лечился во Владимире, где и жила семья, однако там врачи не смогли ему помочь. Поэтому Сырский принял решение отправить родителей в Москву.

По данным SHOT, Сырский-старший лежит в отдельной палате, его сопровождает супруга. Месяц лечения отца в столичной клинике обходится главкому ВСУ в 1 млн рублей.

Уточняется, что в последнее время отношения генерала с родителями ухудшились из-за СВО и разных позиций относительно спецоперации. SHOT сообщает, что семья главкома ВСУ занимает пророссийскую позицию, его родители регулярно участвовали в шествии «Бессмертного полка».

До этого пасынок Сырского заявил, что тот плохо говорит по-украински, несмотря на занятия с репетиторами. По словам Ивана, главком ВСУ в основном использует в своей речи русский язык.

Пасынок Сырского отметил, что для него мова — это заново выученный чужой язык. Он подчеркнул, что у Сырского никогда не было никаких проукраинских взглядов. Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить, и с огромным трудом, добавил Иван.

Ранее Иван Сырский рассказал об угрозах в свой адрес за пророссийскую позицию.