Генсек ООН заявил, что организация не развалится без денег США

Гутерриш: ООН не развалится после сокращения финансирования со стороны США

Организация Объединенных Наций (ООН) не развалится после сокращения финансирования со стороны Соединенных Штатов, уверен генсек ООН Антониу Гутерриш. Его цитирует РИА Новости.

«Конечно, я обеспокоен тем, что наш крупнейший плательщик <...> резко сократил свои взносы, а также уровнем неопределенности в отношении будущих событий в отношении начисленных взносов ООН. <...> Но ООН не развалится», — сказал Гутерриш в ходе пресс-конференции в Берлине.

Он отметил, что агентства ООН не рухнули, и выразил надежду, что другие страны «разъяснят» Вашингтону, что он должен выполнять обязательства.

2 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации.

29 марта сообщалось, что ВОЗ рассмотрит возможность сократить свой годовой бюджет более чем на 20% в связи с нехваткой финансирования, которая возникла из-за решения США выйти из данной структуры.

Ранее стало известно о подготовке масштабной реформы ООН из-за недостатка финансирования.