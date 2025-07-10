Французскую журналистку оправдали по делу о клевете в адрес Брижит Макрон

Апелляционный суд Франции оправдал журналистку Наташу Рей, обвинявшуюся в клевете в отношении первой леди Брижит Макрон. Об этом сообщил адвокат Рей Франсуа Данглеан, опубликовав решение суда в соцсети X.

Иск был связан с публикациями 2023 года, где Рей высказывала сомнения в биологическом поле Макрон. Адвокат заявил, что журналистка готовит встречный иск против Брижит Макрон и ее адвоката Жан-Мишеля Тронье за «злоупотребление судебным процессом».

23 мая сообщалось, что Наташа Рей обжаловала свой приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

3 февраля Данглеан заявил, что Рей запросила у депутата Госдумы Петра Толстого политического убежища в России, так как во Франции она столкнулась с юридическим преследованием из-за своего расследования о Брижит Макрон. Журналистка утверждала, что Жан-Мишель Тронье (так зовут брата Брижит) — это имя первой леди Франции при рождении. Якобы он женился на Катрин Озьер (Андре-Луи Озьер — первый муж Брижит), а в браке появились трое детей.

В сентябре 2024 года суд Парижа оштрафовал Рей и «медиума» Амандин Руа на €14 тыс. Также суд постановил компенсировать моральный ущерб в размере €8 тыс. Брижит Макрон и €5 тыс. ее брату. Кроме этого, каждая из обвиняемых должна была заплатить по €500 в качестве штрафа.

Ранее американская журналистка заявила, что Трамп просил свернуть расследование о жене Макрона.