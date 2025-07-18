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СМИ сообщили, что жена Макрона впала в отчаяние из-за судебного решения по делу о клевете

Daily Mail: вердикт по делу о клевете против Брижит Макрон довел ее до отчаяния
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит впала в отчаяние после того, как был оглашен вердикт по делу о клевете против нее. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники.

По их словам, Брижит была «абсолютно ошеломлена» решением апелляционного суда Парижа, который оправдал «двух ее самых ярых критиков».

Издание подчеркивает, что жена французского президента надеялась, что дело закончит многолетние издевательства над ней, но только вызвало новую волну оскорблений в интернете.

10 июля апелляционный суд Франции оправдал журналистку Наташу Рей, обвинявшуюся в клевете в отношении первой леди Брижит Макрон.

Иск был связан с публикациями 2023 года, где Рей высказывала сомнения в биологическом поле Макрон. Адвокат заявил, что журналистка готовит встречный иск против Брижит Макрон и ее адвоката Жан-Мишеля Тронье за «злоупотребление судебным процессом».

Ранее американская журналистка заявила, что Трамп просил свернуть расследование о жене Макрона.

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