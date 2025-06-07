Власти афганской провинции запретили изображение живых существ в СМИ

Власти провинции Лагман в Афганистане запретили изображения людей, животных и любых других живых существ в средствах массовой информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр афганской журналистики.

Табу для «поощрения добродетели и предотвращения порока» до этого были введены в 18 других афганских провинциях — всего в стране 34 региона.

В Лагмане работают государственный телеканал RTA и четыре частные радиостанции. Уточняется, что запрет будет касаться также социальных сетей этих СМИ.

За последние четыре года «Талибан» значительно усилил ограничения на развлекательные и спортивные мероприятия в стране. Например, спортивное управление «Талибана» приостановило деятельность Афганской шахматной федерации, назвав игру в шахматы «запрещенной».

До этого издание Afghanistan International сообщило, что движение «Талибан» запретило настольный футбол в афганской провинции Дайкунди, ссылаясь на обвинения в идолопоклонничестве.

За последние четыре года «Талибан» значительно усилил ограничения на развлекательные и спортивные мероприятия в стране.

Ранее житель Афганистана выстрелил в медиков, вакцинировавших детей от полиомиелита.