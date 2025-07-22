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В России объяснили, почему Азербайджан пошел на конфронтацию с Москвой

Военэксперт Головнев: Запад пытается превратить Азербайджан в плацдарм на Каспии
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Военный эксперт Илья Головнев в эфире Tsargrad.tv объяснил, чего добивается Азербайджан в конфронтации с Россией. По его словам, Запад по-прежнему пытается превратить регион в свой плацдарм на Каспии, чтобы выдавить влияние Москвы в Закавказье.

«Враждебных стран много, и Азербайджан теперь в их числе. Нам нужно действовать жестко. Первоочередная задача — освободить политику и бизнес от этнических лоббистов. Сила тех, кто сегодня пытается разжечь [конфликт], в их влиянии внутри нашей страны», — сказал Головнев.

Он также допустил, что Каспийское море может стать очередным театром военных действий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди 20 июля, впервые публично занял сторону Украины, назвав действия России оккупацией. Также политик принял в подарок шеврон ВСУ и порекомендовал Киеву использовать опыт Баку в возвращении Карабаха военным способом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат заявил, что в России осознали истинный облик Баку.

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