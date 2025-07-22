Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение, что конфликт на Украине привел к объединению Европы. Об этом сообщает Euractiv.

«Если в этой ужасной войне на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что она объединяет нас, европейцев», — сказал политик.

Таким мнением Мерц поделился на пресс-конференции в Берлине, посвященной двустороннему договору об обороне, которая проходила совместно с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

По информации Euractiv, планируемый договор станет дополнением к более масштабным усилиям по укреплению европейских оборонных структур.

17 июля Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили о заключении «исторического» соглашения о партнерстве в области обороны, открыто назвав Россию причиной сближения двух государств. Канцлер отметил, что данное событие знаменует собой новый этап в отношениях между Берлином и Лондоном. Стармер, в свою очередь, подчеркнул уникальный характер соглашения, охватывающего сотрудничество в военной, экономической, энергетической областях, а также в сферах безопасности и разведки.

Ранее Лавров заявил о планах Европы по войне с Россией.