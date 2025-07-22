На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерц указал на плюсы в конфликте на Украине

Канцлер Германии Мерц назвал объединение Европы плюсом конфликта на Украине
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение, что конфликт на Украине привел к объединению Европы. Об этом сообщает Euractiv.

«Если в этой ужасной войне на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что она объединяет нас, европейцев», — сказал политик.

Таким мнением Мерц поделился на пресс-конференции в Берлине, посвященной двустороннему договору об обороне, которая проходила совместно с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

По информации Euractiv, планируемый договор станет дополнением к более масштабным усилиям по укреплению европейских оборонных структур.

17 июля Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили о заключении «исторического» соглашения о партнерстве в области обороны, открыто назвав Россию причиной сближения двух государств. Канцлер отметил, что данное событие знаменует собой новый этап в отношениях между Берлином и Лондоном. Стармер, в свою очередь, подчеркнул уникальный характер соглашения, охватывающего сотрудничество в военной, экономической, энергетической областях, а также в сферах безопасности и разведки.

Ранее Лавров заявил о планах Европы по войне с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами