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Лавров заявил о планах Европы по войне с Россией

Лавров: руководство Европы хочет вновь поднять ее для войны с Россией
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Руководство Европы снова хочет поднять регион для войны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встреч Россия-АСЕАН и ВАС, передает сайт российского внешнеполитического ведомства.

«Последние высказывания и действия и Берлина, и Парижа, и Лондона говорят о том, что нынешний класс политиков, который пришел к власти в этих и в ряде других стран, забыл уроки истории, забыл о тех выводах, которые все человечество извлекло из этих уроков истории», — сказал глава МИД России.

9 июля депутат Государственной думы Андрей Гурулев заявил, что Европа будет готова к войне с Российской Федерацией к 2030 или 2031 году. Парламентарий отметил, что главы и правительства европейских стран готовят население к «неизбежной войне», и для этого наделяют РФ чертами агрессора, который планирует захватывать и уничтожать другие страны.

В июне лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил о желании Европейского союза объявить войну России. По его словам, объединение планирует закупить американское оружие на €650 млрд.

Ранее в МИД РФ сравнили Европу с Третьим рейхом.

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