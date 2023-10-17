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Канада ввела санкции против молдавских физлиц

Канада ввела санкции против 9 лиц в Молдавии, в том числе за связь с партией «Шор»

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Правительство Канады ввело санкции против девяти человек в Молдавии за связь с подсанкционными лицами и организациями, включая партию «Шор». Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

В публикации отмечается, что против некоторых из них санкционные меры были приняты из-за связи этих людей с такими влиятельными олигархами, как Владимир Плахотнюк и Илан Миронович Шор, которые ранее были помещены под рестрикции Канады.

Отмечается, что некоторые из лиц, внесенных в санкционный перечень лиц, также связаны с молдавской партией «Шор».

В списке, в частности, указаны Александр Калинин, Вера Плахотнюк, Валерий Клименко, Татьяна Платон и другие лица.

До этого стало известно, что правительство Канады ввело санкции против шести средств массовой информации в Молдавии, включая »Первый канал в Молдове», «РТР Молдова» и «НТВ Молдова».

До этого стало известно, что молдавская оппозиционная партия «Шор», в том числе ее глава Илан Шор, оказались в санкционных списках правительства Канады. Оттава приняла соответствующее решение за поддержку шагов России по Украине со стороны политической силы.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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