Новый премьер Украины рассказала, как укрепит финансы страны

Премьер Украины Свириденко рассчитывает на новый кредит от МВФ для Киева

Украина, вероятно, обратится за дополнительным финансированием к Международному валютному фонду (МВФ) ради укрепления положения страны. Об этом Bloomberg заявила новый премьер Украины Юлия Свириденко.

«Если базовый сценарий предполагает, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ», — сказала она.

По ее словам, «мировые доноры» пока выделили лишь половину из предполагаемых $75 млрд, необходимых для бюджета Украины на следующие два года.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Евросоюз не передал Украине ту помощь, которую обещал.

Ранее в НАТО раскрыли детали о подготовке поставок ЗРК Patriot, обещанных Трампом Украине.