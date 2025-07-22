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Зеленский обрушился с критикой на Евросоюз

Зеленский пожаловался, что ЕС не дал Киеву обещанную помощь
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Suzanne Plunkett/Reuters

Евросоюз не передал Украине ту помощь, которую обещал. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает издание «Страна».

«ЕС открыл возможность получить 150 миллиардов (для Украины. – «Газета.Ru»). Страны Союза могут взять эти деньги под обязательства и затем передать Украине. Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», — отметил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Россия считает опасной тенденцией настроения в Европе из-за поставок вооружений Украине.

Он добавил, что ряд стран Запада проводят концентрированную работу внутри своих государств и за рубежом по представлению России «в качестве исчадия ада».

При этом Песков отметил, что между европейскими странами возникли противоречия по поводу того, кто будет закупать оружие для борьбы с Россией.

Ранее в НАТО раскрыли детали о подготовке поставок ЗРК Patriot, обещанных Трампом Украине.

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