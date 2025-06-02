В Госдуме напомнили, что новый президент Польши критиковал и Россию, и Украину

После избрания нового президента Польши Кароля Навроцкого антироссийский курс страны не изменится, но и ярой поддержки Киева от Варшавы ожидать не стоит. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Навроцкий критиковал и Россию, и Украину. С приходом его к власти антироссийский курс Польши не изменится. Напомню, что он не так давно призывал к разрыву дипломатических отношений с нашей страной, заявлял о «преследованиях» со стороны Москвы. Кроме того, Навроцкий, возглавляя Институт национальной памяти, развернул борьбу с советскими памятниками. Так что русофобской составляющей его политике не занимать. При этом Навроцкий также подчеркивал, что Польша не получила адекватной отдачи за свою помощь Украине, не раз критиковал Зеленского. Поэтому к Украине он относится как к стране, которая находится в должниках у Польши, и потому ярой поддержки Киеву от Варшавы тоже ожидать не стоит», — сказал Белик.

Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий одержал победу на президентских выборах в Польше после подсчета 100% бюллетеней. Об этом накануне сообщила избирательная комиссия. Он набрал 50,89% голосов и победил во втором туре. Его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%.

Еще будучи кандидатом на пост президента, Навроцкий заявлял, что не видит Украину как члена Европейского союза и НАТО до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», имея в виду спор между Варшавой и Киевом о событиях в Волыни.

Он также обещал не отправлять польских военных на Украину, даже если с соответствующей просьбой к нему обратится президент США Дональд Трамп.

Ранее Навроцкого заподозрили в употреблении снюса.