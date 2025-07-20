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Избранный президент Польши Навроцкий примет присягу 6 августа

Присяга избранного президента Польши Навроцкого официально назначена на 6 августа
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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Церемония приведения к присяге избранного президента Польши Кароля Навроцкого назначена на 6 августа. Постановление опубликовано в издании Monitor Polski.

Из постановления спикера сейма Шимона Холовни оговорится, что принесение присяги Навроцким состоится в 10 часов (11.00 мск).

Навроцкий участвовал в выборах от партии «Право и справедливость», он смог одержать победу в выборах.

Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%. Кто такой Навроцкий и как его избрание может повлиять на отношения Варшавы с Украиной и Россией — в материале «Газеты.Ru».

Позже политолог-полонист Станислав Стремидловский, комментируя победу Навроцкого, заявил, что встречался с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который фактически «благословил» его на победу.

Ранее президент Польши выступил против приема Украины в ЕС.

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