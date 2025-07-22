Белый дом исключил журналистов The Wall Street Journal из пула Трампа

Белый дом исключил журналистов WSJ из пресс-пула Трампа после статьи об Эпштейне

Белый дом исключил The Wall Street Journal (WSJ) из пресс-пула журналистов, освещающих предстоящую поездку президента США Дональда Трампа в Шотландию, сообщает Politico.

Издание ссылается на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая обвинила репортеров в клевете.

«Из-за ложных и клеветнических действий Wall Street Journal они не будут в числе 13 СМИ, которые будут на борту (Air Force One — прим.ред), — заявила она.

Трамп ранее подал иск против своего соратника, медиамагната Руперта Мердока и его компаний за клевету. Американский лидер намерен добиться компенсации за репутационный ущерб, нанесенный ему после публикации WSJ о непристойном рисунке, который Трамп якобы подарил бизнесмену Джеффри Эпштейну на 50-летие. Уточняется, что газета The Wall Street Journal принадлежит Мердоку.

По данным агентства Reuters, глава Белого дома намерен взыскать с медиамагната не менее $10 млрд.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил девушек на свой личный остров.

Ранее Трамп ответил на обвинения в связи с Эпштейном.