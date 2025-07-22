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В США заявили, что Зеленский может «быстро превратиться» в обузу для Запада

Bloomberg: Зеленский станет обузой, если Запад разочаруется в нем
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Mystyslav Chernov/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский может быстро превратиться в обузу для Запада, если Киев подорвет уверенность союзников в том, что выделяемые ими деньги используются с толком. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Зеленскому нужно убедиться, что он не делает ничего, что могло бы подорвать уверенность его западных партнеров, оплачивающих счета, в том, что деньги, которые они выделяют на оборону Украины, используются с толком. В противном случае он быстро превратится из актива в военных усилиях своей страны в обузу», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что коррупция на Украине ставит под угрозу европейскую помощь в поставках оружия, а аресты и начавшиеся облавы на агентства и активистов в стране стали негативной тенденцией.

До этого газета Financial Times писала, что Зеленский столкнулся с обвинениями со стороны политиков и активистов Украины в подавлении оппозиции и «скатывании к авторитаризму».

Возмущение, как пишет FT, возросло после того, как недавно сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) пришли в дом борца с коррупцией Виталия Шабунина в Харькове и изъяли телефоны, ноутбуки и планшеты.

Ранее на Западе осудили Зеленского за видео с награждением мальчика из Дании.

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