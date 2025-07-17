FT: политики на Украине обвинили Зеленского в скатывании к авторитаризму

Украинский лидер Владимир Зеленский столкнулся с обвинениями со стороны политиков и активистов Украины в подавлении оппозиции и «скатывании к авторитаризму». Об этом пишет газета Financial Times.

«Антикоррупционные рейды в отношении видных украинских деятелей и шаги в пользу лоялистов на руководящих должностях привели к обвинениям в том, что правительство президента Владимира Зеленского скатывается к авторитаризму», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Зеленский и его главные помощники сталкиваются с обвинениями политиков Украины, активистов и дипломатов в том, что они используют чрезвычайные полномочия, предоставленные им в соответствии с военным положением.

Возмущение, как пишет FT, возросло после того, как недавно сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) пришли в дом борца с коррупцией Виталия Шабунина в Харькове и изъяли телефоны, ноутбуки и планшеты.

Государственное бюро расследований Украины обвинило активиста антикоррупционной кампании Виталия Шабунина в уклонении от призыва и нецелевом использовании военных средств.

При этом сам Шабунин заявил изданию FT, что Зеленский использует его дело, чтобы «послать сигнал» группам, которые могут представлять для него угрозу.

До этого польское издание Do Rzeczy писало, что западные СМИ представляют Владимира Зеленского как защитника западных ценностей и демократа, в то время как он является «диктатором», который подавляет оппозицию.

Ранее Туск уличил кандидата в президенты Польши в намерении разделить Украину.