Bloomberg: Украина может стать для Трампа тем же, чем Афганистан был для Байдена

Украина может оказаться для президента США Дональда Трампа такой же проблемой, какой был Афганистан для бывшего американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Украина рискует стать для Трампа тем же, чем Афганистан был для Байдена», — говорится в сообщении издания.

Как пишет агентство, на первый взгляд вмешательство США в дела Украины имеет мало общего с двадцатилетней войной в Афганистане.

Однако для президента Дональда Трампа есть сходства: разрешение конфликта оказалось непростой задачей. Кроме того, «чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он будет нести ответственность — а возможно, и вину», пишет Bloomberg.

14 июля Трамп выступил с заявлением об украинском конфликте. Американский лидер отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ответ на это экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что ультиматум президента США, касающийся торговых пошлин в отношении партнеров РФ, выгоден Москве. По его словам, российское командование к осени ожидает изменения ситуации на фронте.

Ранее в США раскрыли причину угроз Трампа России.