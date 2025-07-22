Риттер: Трамп рассчитывает за 50 дней заключить мир между Россией и Украиной

Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает, что в течение 50 дней будет подписан мирный договор между Москвой и Киевом, отстранен от власти украинский президент Владимир Зеленский и проведена подготовка к выборам на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил экс-разведчик США Скот Риттер.

Он согласился с мнением известного американского журналиста Сеймура Херша о том, что администрация Трампа добивается смены Зеленского и его правительства. По словам Риттера, смещение нынешней власти в Киеве и проведение выборов на Украине приведут к формированию в стране такого правительства, которое сможет отвечать требованиям России.

Экс-разведчик подчеркнул, что в число наиболее вероятных претендентов на пост главы Украины не следует включать известного неонацистскими взглядами бывшего главнокомандующего Вооруженными силами, посла в Великобритании генерала Валерия Залужного. Его кандидатура однозначно не устроит Москву.

18 июля Херш заявил, что США рассматривают возможность силового смещения Зеленского и передачи власти на Украине Залужному.

Ранее в Европе объяснили Зеленскому, почему он должен уйти.