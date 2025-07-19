Украинский лидер Владимир Зеленский должен покинуть свой пост, Западу нужно прекратить помощь Киеву. Об этом в соцсети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский должен уйти. Он не был избран уже 16 месяцев и вызывает много споров! Его натовские кукловоды должны прекратить его использовать», — подчеркнул он.

Филиппо, известный своим крайне скептическим отношением к помощи Украине со стороны Запада, в очередной раз потребовал остановить поставки Киеву, подчеркнув, что мир «станет намного проще».

США могут силой сместить Владимира Зеленского с поста президента Украины, заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники. По его данным, украинский лидер находится «в списке на изгнание», занять его место может экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Перестановки, как утверждает Херш, ожидаются в течение нескольких месяцев. Официально эту информацию не подтверждали ни в Вашингтоне, ни в Киеве, однако опросы показывают: Залужный на Украине популярнее Зеленского.

При этом, как считает журналист, экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, сейчас занимающий пост посла страны в Великобритании, может вскоре сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины

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