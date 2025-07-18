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Херш заявил, что в США обсуждают насильственную смену власти на Украине

Херш: в Вашингтоне обсуждают насильственную смену власти на Украине
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Ints Kalnins/Reuters

США рассматривают возможность силового смещения президента Украины Владимира Зеленского и передачи его власти экс-главнокомандующему украинской армией, послу в Великобритании Валерию Залужному. Об этом сообщил журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По информации журналиста, Залужный, которого Зеленский уволил после заявления о тупиковой ситуации на фронте, в настоящее время рассматривается как наиболее вероятный преемник президента.

«Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев. Зеленский в списке на изгнание, если президент [США] Дональд Трамп примет такое решение», — написал Херш.

Он также утверждает, что если Зеленский откажется покинуть свой пост, что наиболее вероятно, то «он уйдет силой».

Херш подчеркнул, что многие в Вашингтоне и на Украине считают, что эскалация боевых действий с Россией должна быть прекращена как можно скорее, пока еще есть шанс договориться с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого результаты опроса социологической группы «Рейтинг» показали, что Залужный снова обошел Зеленского по популярности. По данным опроса, порядка 73% опрошенных респондентов выразили доверие именно экс-главкому ВСУ. При этом 67% украинцев по-прежнему доверяют решениям Зеленского.

Ранее в Британии раскрыли причину отказа Зеленского увольнять Буданова.

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