Израиль попросил Москву не поставлять Тегерану системы ПВО

Израиль попросил Россию не поставлять Ирану зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-300. Об этом, ссылаясь на министра в израильском министерстве финансов по восстановлению севера и юга страны, депутата кнессета Зеэва Элькина, сообщает РБК.

Элькин, который входит в состав узкого военно-политического кабинета правительства Израиля, отметил, что военная авиация еврейского государства «умеет решать проблемы» с иранскими системами ПВО, в том числе полученными Тегераном из России. Израильское правительство просило Москву воздержаться от передачи Ирану комплексов С-300. При этом, подчеркнул Элькин, если С-300, все-таки, будут поставлены Ирану, то израильские самолеты вынуждены будут ими «заняться».

Политик также заявил, что Израиль крайне обеспокоен сотрудничеством России и Ирана в военной сфере, так как Исламская Республика намерена создать ядерную бомбу и баллистические ракеты большой дальности.

18 июля посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин заявила, что Израиль может возобновить военную операцию против Ирана, если увидит риск развития ядерной программы в военных целях.

Ранее верховный лидер Ирана пригрозил противникам «более сильным ударом».