Посол Гальперин заявила, что Израиль может возобновить военную операцию против Ирана

Посол в РФ Гальперин: Израиль может возобновить военную операцию против Ирана

Израиль может возобновить военную операцию против Ирана, если увидит риск развития ядерной программы в военных целях. Об этом заявила на брифинге посол израильского государства в Москве Симона Гальперин, передает ТАСС.

«Да, это очень реально», — сказала дипломат в ответ на соответствующий вопрос.

При этом она добавила, что если Израиль увидит попытки Ирана вернуться к этой программе, то рассмотрит эту возможность. Однако пока эта перспектива кажется далекой.

Кроме того, по словам Гальперин, израильские власти не возражают против того, чтобы Россия поставляла исламской республике ядерные материалы для работы АЭС.

«Россия может продолжить предоставлять материал для АЭС, к этому у Израиля никогда не было возражений. И вывозить материал, который был отработан», — уточнила посол.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Иран начал ответную операцию «Истинное обещание — 3».

22 июня США открыто вступили в военный конфликт и атаковали три ядерных объекта исламской республики — Фордо, Натанз и Исфахан. Тегеран в ответ ударил по американской военной базе в Катаре.

24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Медведев прокомментировал удар Израиля по Сирии.