Россиянам напомнили о праве на бесплатные лекарства

В России некоторые категории граждан имеют право на получение бесплатных лекарств от государства. Соответствующие нормы прописаны в действующих нормативных актах, напомнил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Ориентироваться следует на постановление правительства с перечнем категорий граждан и заболеваний, наличие которых позволяет получать медикаменты без оплаты. В том числе на это имеют право инвалиды I, II и III групп, дети до трех лет, а также дети до шести лет из многодетных семей. Также бесплатные лекарства предоставляются участникам и инвалидам боевых действий, реабилитированным, пострадавшим от репрессий.

Предусмотрена бесплатная выдача препаратов и при определенных диагнозах – например, при сахарном диабете, туберкулезе, эпилепсии, онкозаболеваниях, ВИЧ-инфекции, гемофилии и других. Лекарства выдают строго по рецептам врачей, которые выписывают в госклиниках, а перечень препаратов ограничен списком жизненно необходимых, подчеркнул Говырин.

«Отказ в выдаче лекарства при наличии показаний может быть обжалован через региональные органы здравоохранения или прокуратуру», — отметил парламентарий.

Напомним, накануне он также сообщил, что в июле некоторые россияне получат новые выплаты и прибавки к уже получаемым пособиям. Это затронет тех граждан, у которых изменились основания для получения соцподдержки – например, если россиянину исполнилось 80 лет, то с июля он начнет получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Кроме того, в июле повышаются выплаты для россиян, у которых поменялся пенсионный или социальный статус. Сумма пересчитывается с первого числа следующего месяца на основе конкретных обстоятельств.

Ранее Путин обсудил вопрос введения льгот для многодетных отцов.