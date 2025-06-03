На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили о праве на бесплатные лекарства

Депутат Говырин: при ряде заболеваний лекарства россиянам должны давать бесплатно
close
Freepik.com

В России некоторые категории граждан имеют право на получение бесплатных лекарств от государства. Соответствующие нормы прописаны в действующих нормативных актах, напомнил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Ориентироваться следует на постановление правительства с перечнем категорий граждан и заболеваний, наличие которых позволяет получать медикаменты без оплаты. В том числе на это имеют право инвалиды I, II и III групп, дети до трех лет, а также дети до шести лет из многодетных семей. Также бесплатные лекарства предоставляются участникам и инвалидам боевых действий, реабилитированным, пострадавшим от репрессий.

Предусмотрена бесплатная выдача препаратов и при определенных диагнозах – например, при сахарном диабете, туберкулезе, эпилепсии, онкозаболеваниях, ВИЧ-инфекции, гемофилии и других. Лекарства выдают строго по рецептам врачей, которые выписывают в госклиниках, а перечень препаратов ограничен списком жизненно необходимых, подчеркнул Говырин.

«Отказ в выдаче лекарства при наличии показаний может быть обжалован через региональные органы здравоохранения или прокуратуру», — отметил парламентарий.

Напомним, накануне он также сообщил, что в июле некоторые россияне получат новые выплаты и прибавки к уже получаемым пособиям. Это затронет тех граждан, у которых изменились основания для получения соцподдержки – например, если россиянину исполнилось 80 лет, то с июля он начнет получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Кроме того, в июле повышаются выплаты для россиян, у которых поменялся пенсионный или социальный статус. Сумма пересчитывается с первого числа следующего месяца на основе конкретных обстоятельств.

Ранее Путин обсудил вопрос введения льгот для многодетных отцов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами