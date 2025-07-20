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Карлсон заявил, что Зеленский считает людей «животными»

Журналист Карлсон: Зеленский не считает украинцев людьми
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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «не считает украинцев людьми» и относится к ним, «как к животным или рабам». Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

«Вы думаете Зеленский считает их людьми? Нет, не считает. Если он так себя ведет, он смотрит не на человека. Он смотрит на животное, на вещь, на раба, на кого-то, кем он владеет», — заявил он.

По словам Карлсона, украинский лидер отправляет на передовую разных людей, в том числе с особенностями развития. Говоря об этом, журналист вспомнил историю с мобилизацией человека с синдромом Дауна.

Он подчеркнул, что среди мобилизованных в рядах Вооруженных сил Украины большое количество молодых людей. При этом у них нет желания отдавать жизнь за Украину, констатировал Карлсон.

До этого газета Financial Times писала, что Зеленский столкнулся с обвинениями со стороны политиков и активистов Украины в подавлении оппозиции и «скатывании к авторитаризму».

Возмущение, как пишет FT, возросло после того, как недавно сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) пришли в дом борца с коррупцией Виталия Шабунина в Харькове и изъяли телефоны, ноутбуки и планшеты.

Ранее на Западе осудили Зеленского за видео с награждением мальчика из Дании.

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