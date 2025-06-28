В Госдуме заявили о выводах из ближневосточного конфликта для России

Депутат Колесник: РФ сделала для себя выводы из конфликта Ирана и Израиля

Депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил, что Российская Федерация сделала важные выводы из ирано-израильского конфликта, касающиеся, прежде всего, противовоздушной обороны (ПВО), ведения мирных переговоров и вооружения. Своим мнением он поделился в интервью с «Ленте.Ru».

Колесник отметил, что России следует обратить внимание на свои системы ПВО, сделав ценные выводы из ирано-израильского конфликта. Он указал на то, что израильская система «Железный купол», несмотря на все свои преимущества, оказалась не столь эффективной против иранских ракет. По мнению парламентария, это свидетельствует о необходимости повышения эффективности собственных систем обороны Вооруженными силами РФ.

«Также всегда нужно ожидать неожиданного удара даже в разгар мирных переговоров. На Ближнем Востоке как раз были переговоры по ядерной сделке, которые в итоге оказались маскировкой для удара Израиля по Ирану», — заключил Колесник.

Согласно информации, опубликованной в британской газете Times, израильские власти вели подготовку к возможной атаке на военные объекты Ирана начиная с 2010 года. В статье говорится, что израильские агенты на протяжении многих лет осуществляли наблюдение за развитием ядерной программы Ирана. Им удалось установить местонахождение объектов, используемых для обогащения урана.

Ранее израильский посол заявила, что Израиль достиг цели операции в Иране.