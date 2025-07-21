Министры обороны РФ и Ирана провели переговоры

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде обсудил с российским коллегой Андреем Белоусовым укрепление сотрудничества в военной сфере. Об этом рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали, передает РИА Новости.
«Темой этой встречи было укрепление двухстороннего сотрудничества в военной сфере и сфере обороны», — уточнил он.
По словам Джалали, встреча двух министров состоялась в понедельник в ходе визита главы оборонного ведомства Ирана в Москву.
До этого Белоусов провел переговоры с главой минобороны Казахстана Дауреном Косановым в столице РФ. Российский министр представил программу визита, включающую знакомство с научными и промышленными достижениями России в оборонной сфере.
Косанов отметил, что он является его первой зарубежной поездкой в новом качестве. Он подчеркнул регулярный характер диалога.
Ранее в МИД Ирана рассказали о послании Пезешкиана Путину.