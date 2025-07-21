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Министры обороны РФ и Ирана провели переговоры

Главы минобороны РФ и Ирана провели переговоры в Москве
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Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде обсудил с российским коллегой Андреем Белоусовым укрепление сотрудничества в военной сфере. Об этом рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали, передает РИА Новости.

«Темой этой встречи было укрепление двухстороннего сотрудничества в военной сфере и сфере обороны», — уточнил он.

По словам Джалали, встреча двух министров состоялась в понедельник в ходе визита главы оборонного ведомства Ирана в Москву.

До этого Белоусов провел переговоры с главой минобороны Казахстана Дауреном Косановым в столице РФ. Российский министр представил программу визита, включающую знакомство с научными и промышленными достижениями России в оборонной сфере.

Косанов отметил, что он является его первой зарубежной поездкой в новом качестве. Он подчеркнул регулярный характер диалога.

Ранее в МИД Ирана рассказали о послании Пезешкиана Путину.

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