Канада выделит $15 млн на ремонт поставленных Украине танков

Украина получит от Канады $15 млн на ремонт танков Leopard

Канадские власти намерены выделить 20 млн канадских долларов (порядка $15 млн — прим. ред.) на ремонт поставленных Украине немецких танков Leopard. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра оборона Канады Дэвида Макгинти.

«Во время встречи министр Макгинти объявил, что Канада выделит дополнительно 20 млн долларов для поддержки центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше», — рассказали в канадском минобороны.

Кроме того, стало известно, что Канада выделит дополнительные $2 млрд как было обещано на саммите G7.

До этого сообщалось, что правительство Дании дополнительно выделит на восстановление Украины 435 млн крон ($68,23 млн). Отмечалось, что 338 млн крон ($53,01 млн) пойдут на восстановление водоснабжения и отопления в Николаеве и Николаевской области в период с июля 2025 года по июнь 2028-го.

Ранее Зеленский сообщил о договоренностях с Францией о производстве дронов.