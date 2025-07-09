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Дания направит на восстановление Украины миллионы долларов

Дания дополнительно выделит более $68 млн на восстановление Украины
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Depositphotos

Правительство Дании дополнительно выделит на восстановление Украины 435 млн крон ($68,23 млн). Об этом сообщается в пресс-релизе МИД королевства, пишет ТАСС.

«Дания будет поддерживать Украину на протяжении всего пути к прочному миру», — заявил министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен.

В пресс-релизе говорится, что 338 млн крон ($53,01 млн) пойдут на восстановление водоснабжения и отопления в Николаеве и Николаевской области в период с июля 2025 года по июнь 2028-го. Еще 75 млн крон ($11,76 млн) Дания направит на программу EU4Reconstruction, которая предусматривает восстановление отдельных городов Украины, и 22 млн крон ($3,45 млн) — на программу Skills4Recovery (образование и занятость населения).

Известно, что с начала специальной военной операции (СВО) Дания направила Киеву около €9 млрд на военную помощь и около €867 млн — на гражданскую.

17 июня премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму более $2 млрд. Политик уточнил, что в этот пакет войдут беспилотные летательные аппараты (БПЛА), боеприпасы и другие разновидности вооружений. Когда именно Киев их получит, премьер-министр не сообщил.

Ранее Зеленский заявил о намерении обсудить с Трампом сокращение помощи Украине.

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