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Раскрыто содержание нового пакета военной помощи Украине от Канады

Карни: Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму более $2 млрд
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Amber Bracken/Reuters

Канада выделит Украине новый пакет военной помощи. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни на полях саммита стран «Большой семерки» (G7), пишет РИА Новости.

«Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов», — сказал канадский политик в присутствии украинского президента Владимира Зеленского.

Карни уточнил, что в новый пакет помощи Украине войдут беспилотные летательные аппараты (БПЛА), боеприпасы и другие разновидности вооружений. Когда именно Киев их получит, премьер-министр Канады не сообщил.

До этого Зеленский заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом сокращение помощи Украине.

Зеленский отметил, что заявления о сокращении помощи Украине со стороны США «ранят больнее пуль». Украинский лидер утверждает, что подобные решения подрывают моральный дух бойцов украинской армии и жителей страны. Он выразил надежду, что это всего лишь слухи.

Ранее в Совфеде заявили об отказе конгресса США спонсировать ВСУ.

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