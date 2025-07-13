Генпрокурор США Пэм Бонди изучает, не было ли мошенничества на выборах 2020 года. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Выборы 2020 года были мошенническими и украденными, они пытались сделать то же самое в 2024 году. Это она (Бонди - ред.) изучает в качестве генпрокурора», — написал он.

В 2020 году во время президентских выборов Дональд Трамп проиграл демократу Джо Байдену. Республиканский политик не признал результаты выборов.

После этого сторонники Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, когда там проходило утверждение результатов выборов. После этого начался судебный процесс в отношении политика, несмотря на то, что он осудил штурм здания.

В конце ноября 2024 года суд в Вашингтоне по запросу прокуратуры принял решение о прекращении уголовного дела против Трампа, касающегося вмешательства в выборные процессы 2020 года и событий, связанных со штурмом Капитолия.

Ранее Путин заявил, что кризис на Украине связан с победой Байдена на прошлых выборах.