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В Кремле призвали уважать граждан России в Азербайджане

Песков: России важно, чтобы в Азербайджане уважали русских
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Алексей Майшев/РИА Новости

Законопослушные азербайджанцы пользуется в России уважением, и РФ считает важным, чтобы русских уважали в Азербайджане. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, пишет ТАСС.

«Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что в РФ живет очень большая азербайджанская диаспора, которые пользуются заслуженным уважением в стране. Однако Песков добавил, что те граждане, кто нарушает законы, преследуются по закону.

8 июля помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что Баку стремится поддерживать нормальные двусторонние отношения с различными странами, в том числе с Россией. Он отметил, что в интересах руководства страны лежит внешняя политика, основанная на поиске различных моделей партнерства.

Отношения Москвы и Баку обострились в конце июня после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

21 июля стало известно о новом этапе эскалации конфликта между Москвой и Баку.

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