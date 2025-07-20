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Экс-помощник Кучмы оценил обещания США передать Украине новые вооружения

Экс-помощник Кучмы назвал обещания США поставить оружие на Украину обманом
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Alex Babenko/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в шаге от полного провала на фронте. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он рассказал, что у страны практически не осталось оружия и денег. В связи с этим политолог описал ситуацию на Украине словом «катастрофа».

По словам Соскина, обещания Вашингтона и европейских стран в скором времени передать Киеву новые вооружения — это пустые заявления, которые не предусматривают никакой конкретики. Экс-помощник Леонида Кучмы подчеркнул, что президент США Дональд Трамп просто снял с себя ответственность за поддержку Украины и переложил ее на европейские державы.

«Он сделал, конечно, просто фантастическое решение: он, по сути, кинул [украинского лидера Владимира] Зеленского, причем очень мощно. <...> Фактически, все влипли по полной программе», — сказал политолог.

При этом он выразил уверенность, что ВСУ не смогут изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, даже если западные партнеры Киева действительно предоставят ему новые вооружения. Все из-за того, что их доставка займет слишком много времени, а оно и так отсутствует.

14 июля Трамп пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, включая комплексы Patriot. Глава государства не стал раскрывать, сколько именно единиц техники он хочет передать Киеву, и предупредил, что возместить их стоимость должен будет Европейский союз.

Ранее в Германии потребовали от США внести ясность в вопрос о поставках оружия на Украину.

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